شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 9 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها فوز الأهلى على طلائع الجيش بهدفين دون رد.. ويقترب من التعاقد مع البرتغالى كيروش.

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