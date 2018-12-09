شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلى وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
وبذلك يواصل المارد الأحمر انتصاراته المحلية بعد الفوز على بتروجت والجونة فى الجولتين الماضيتين، عقب فترة من تراجع النتائج بخسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية والخسارة من المقاولون العرب بالدورى.
ثنائية الأهلى حملت توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة، ويصعد المارد الأحمر خمسة مراكز دُفعة واحدة، حيث ارتقى للمركز الخامس بدلاً من العاشر، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.
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