شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يخضع لفحص طبي بعد إصابته في مباراة «الجيش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعرض سعد الدين سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
واضطُرَ «سعد» لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة الـ٧٢ بعد الإصابة، ليحل زميله باسم على بديلا له.
ومن المنتظر أن يخضع «سمير» لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.
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