شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بني عبيد: سنكرم كل الجيل الذي شارك في الفوز على الزمالك بالذكرى الـ10 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، إن «هزيمة الفريق لنادي الزمالك منذ عشر سنوات كان تاريخيًا وحققه أبطال النادي وقتها، والاحتفال ليس مجرد فرقعة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الاحتفال بالفوز على الزمالك ليس خبرًا مضحكًا وإنما نصر تاريخي، وعند سحب القرعة في كأس مصر وقتها قررنا عمل احتفالية عقب المباراة، وفوجئت بفاكس بنقل المباراة إلى ستاد المنصورة بدلًا من نادي بني عبيد، نتيجة تواطئ بين الزمالك واتحاد الكرة».

وتابع أن «اتحاد الكرة وقتها عمل مؤامرة على بني عبيد، وبنقل المباراة لاستاد المنصورة، ولم أنس ما حدث حتى الآن، والأساس في الفوز أن اللاعبين أقسموا بالله على فوزهم للرد على نقل المباراة»، مؤكدًا أنه «سنكرم كل الجيل الذي شارك في الفوز على الزمالك بالذكرى الـ10 للانتصار».