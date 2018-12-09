فيديو.. الأهلي يقفز للمركز الخامس بعد الفوز على طلائع الجيش بثنائية

واصل فريق الأهلى نتائجه الجيدة محلياً بعدما حقق فوزاً مهماً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وبذلك يواصل المارد الأحمر انتصاراته المحلية بعد الفوز على بتروجت والجونة فى الجولتين الماضيتين، عقب فترة من تراجع النتائج بخسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية والخسارة من المقاولون العرب بالدورى.

ثنائية الأهلى حملت توقيع مروان محسن فى الدقيقتين 30 و31 وإن كان مروان قد أهدر ضربة جزاء فى الدقيقة 86، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة من عشر مباريات خاضها فى الدورى حتى الآن، ويتبقى للأهلى 6 مواجهات مؤجلة، ويصعد المارد الأحمر خمسة مراكز دُفعة واحدة، حيث ارتقى للمركز الخامس بدلاً من العاشر، فيما توقف رصيد الطلائع عند 18 نقطة ويبقى فى المركز التاسع.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلى فى الدقيقة 85 بعد عرقلة باسم على وسددها مروان محسن، لكن محمد بسام تصدى للكرة ومنع مروان من تسجيل هدف ثالث له وللأهلى، وشارك مؤمن زكريا فى الدقيقة 87 بدلاً من ناصر ماهر، وأهدر أحمد الشيخ فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما سدد كرة قوية تصدى لها بسام ببراعة، وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثنائية نظيفة.