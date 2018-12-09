ماذا أخرج طبيب الهلال من ظهر البريك عقب مباراة النصر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

لفتت اللقطة التي أظهرت التقاط طبيب الهلال شيئا من أعلى ظهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد البريك عقب نهاية مباراة النصر أمس الأول في الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2-2) انتباه المشاهدين، فاتحة باب التساؤلات عما تم التقاطه وأدخل سريعا في جيب الطبيب بعد أن تم تصوير المقطع وبدأ في الانتشار.

ماذا التقط الطبيب؟

شريحة GPS، وهي تقنية حديثة عبارة عن نظام جهاز استشعار تعلق في السترة الداخلية للاعب يمكن أن تفيد المدرب بمختلف المعلومات عن أداء كل لاعب أثناء اللعب فيما يتعلق بسرعته ولياقته ومدى دقة تسديداته. وبالتالي فإن النظام يساعد المدرب في اتخاذ القرارات الخاصة بتغيير طريقة اللعب وتغييرات اللاعبين.

والشريحة من إنتاج إحدى الشركات الرياضية الأسترالية، حيث يتعدى ثمن الواحدة منها الـ2000 دولار، لذلك لا تتوفر في جميع فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعتماد الشريحة

حتى الآن لم تحصل تلك الشريحة على موافقة رسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعتمادها في المباريات الرسمية، ورغم ذلك يخرق اللاعبون القوانين ويرتدونها تحت القمصان، خاصة أنها خفيفة ولا تؤذي من يرتديها أو الخصوم.

وأبرز اللاعبين الذين يرتدون تلك السترة ميسي ومحمد صلاح وزلاتان إبراهيموفيتش.

فائدة الشريحة