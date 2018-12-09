غدا قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تسحب في السابعة من مساء غد بفندق ماريوت الرياض بحضور ممثلي الأندية المشاركة، قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2018 /2019م بمشاركة 64 فريقا يمثلون فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة (الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد).

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرعة تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولية في تصفيات دوري الدرجة الثالثة، وتأهلت من خلالها 4 فرق إلى دور الـ 64 من المسابقة، إثر ذلك جرى توزيع الفرق إلى أربعة مستويات رئيسية بناء على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي.

وسيواجه كل فريق من المستوى الأول والثاني والثالث، فريقا من المستوى الرابع.

وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ 64 ستلعب على أرض الفريق الذي سيسحب اسمه أولا، مبينة أنه ستقام قرعة لتحديد ملاعب مباريات الأدوار المتقدمة.