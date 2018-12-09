شكرا لقرائتكم خبر مهمة شاقة للاتحاد الجزائري أمام المريخ بكأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يدخل دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية المنعطف الأخير، عندما يستضيف فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره المريخ السوداني في إياب دور الـ16 اليوم على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر.

وتعد هذه المواجهة مهمة شاقة لأصحاب الأرض، بعد خسارتهم في الذهاب 1-4، الأمر الذي يتطلب الفوز بثلاثية نظيفة لضمان العبور إلى دور ربع النهائي من البطولة.

بينما يدخل المريخ المباراة بحالة من الثقة بعد الانتصار العريض في مباراة الذهاب، ويسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة والتأهل لدور الثمانية. يذكر أن فرق النجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي والهلال السعودي ومولودية الجزائر والاتحاد السكندري المصري والأهلي السعودي تأهلت إلى دور الثمانية من البطولة، بينما يتبقى فريقان ينتظران التأهل للدور التالي من خلال مباراة اتحاد العاصمة مع المريخ ومباراة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري غدا.