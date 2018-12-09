شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يعود للمشاركة مع الأهلى فى الدورى بعد غياب 63 يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دفع محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للأهلى، بمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق كتغيير ثالث فى مواجهة طلائع الجيش وذلك على حساب ناصر ماهر، فى الدقيقة 87 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم، على استاد السلام ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الأهلى بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن.

وبتلك المشاركة تعد الأولى لمؤمن زكريا مع الأهلى فى الدورى الممتاز بعد غياب 63 يوم له عن المشاركة مع الفريق الأحمر فى تلك البطولة حيث كانت آخر مشاركة له فى الدورى مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى تعرض فيها الأهلى للهزيمة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والتى أقيمت يوم 7 من شهر أكتوبر الماضى.

ويعد مجمل مشاركات مؤمن زكريا مع الأهلى فى الدورى هذا الموسم، 4 مباريات بتلك المشاركة حيث شارك فى 56 دقيقة أمام الإسماعيلى و14 دقيقة أمام الإنتاج و34 دقيقة أمام الاتحاد وشارك اليوم أمام الطلائع فى المشاركة الرابعة له بالدورى هذا الموسم بعد الانتهاء من ملف التجديد له.