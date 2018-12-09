شكرا لقرائتكم ميسي يصل ملعب سانتياجو برنابي لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز و ريفر بليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل النجم ليونيل ميسي إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق ريال مدريد لحضور موقعة نهائي كأس الليبرتادوريس بين فريقى ريفر بليت وغريمه التقليدى بوكا جونيورز، التى تنطلق فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم. ولاقى ميسي استقبالا جماهيريا كبيرا من جماهير فريق ريفر بليت لحظة وصوله إلى ملعب "سانتياجو برنابيو". كما تواجد ثنائي فريق أتلتيكو مدريد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ودييجو جودين لحضور المباراة، وظهر أيضا ماورو إيكاردى مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي رفقة زوجته واندا نارا، بالإضافة إلى نجوم يوفنتوس باولو ديبالا وليوناردو بونوتشى جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الليبرتادوريس قد تم نقله من ملعب ريفر بليت إلى معقل ريال مدريد، بعد تعرض بعثة فريق بوكا جونيورز للإعتداء من قبل جماهير الريفر.

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