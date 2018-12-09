شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط توقف كاريّو الهلال مباراتين رسميتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق البيروفي، أندريه كاريّو، متوسط ميدان الهلال مباراتين رسميتين بعد طرده في ديربي الرياض يوم السبت، وعاقبت التشيلي باولو دياز لاعب أهلي جدة مباراة رسمية.

وتعرض كاريّو إلى بطاقة حمراء مباشرة في آخر دقيقة من مباراة فريقه أمام النصر، بعدما ضرب البرازيلي بيتروس بمرفقه، فيما طرد باولو دياز في مباراة الأهلي والرائد.

وقالت اللجنة في بيانها: تقرر إيقاف كاريّو مباراتين ابتداء من تاريخ القرار، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 20 ألف ريال على أن تدفع خلال 30 يوماً في قرار غير قابل للاستئناف.

وحول دياز أضافت: بعد ثبوت تعمده إعاقة فرصة محققة لتسجيل هدف، يكتفى بإيقاف دياز لاعب الأهلي مباراة واحدة وهي عقوبة الإيقاف التلقائي.