اتحاد جدة يستعين بـ"الشباب" للنجاة من الهبوط

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم الكرواتي سلافين بيلتيش مدرب اتحاد جدة ثلاثي درجة الشباب عمر الجدعاني وسعود عبدالحميد وأسامة خالد إلى تدريبات الفريق الأول في إطار استعداداته لخوض مواجهة الباطن نهاية الأسبوع الجاري، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الجدعاني هدفاً في مباراة فريق درجة الشباب الأخيرة أمام النصر والتي انتهت لمصلحة الأخير 4-2.
ويبحث بيليتش عن تحقيق الاتحاد إلى أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم بعد 12 لقاء لم يذق فيها طعم الانتصار، حقق خلالها 3 نقاط من 3 تعادلات مقابل 9 خسائر كان آخرها أمام الفيصلي في الجولة الماضية.
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