شاهد.. مصر تسيطر على ذهبيات الشباب والناشئين فى البطولة العربية لرفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الرحمن على، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، فى الحصول على 3 ذهبيات فى منافسات وزن 55 كجم تحت 17 سنة بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة .

وفى نفس الوزن بمنافسات 20 سنة حصل محمود شكرى على 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد حلمى عبد البارى 3 فضيات فى وزن 49 كجم وعبد الرحمن وحيد على 3 ذهبيات .

وكانت منار السيد، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال تحت 17 سنة، قد نجحت فى الحصول على 3 ذهبيات بواقع واحدة فى الخطف وأخرى فى الكلين وثالثة فى المجموع بوزن 40 كجم .

أما على صعيد وزن 45 كجم فقد حصلت سماح عابدين على 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع، بينما فازت ميار طنطاوى ببرونزية الخطف وفضيتى الكلين والمجموع فى نفس الوزن. ومن المقرر أن يخوض محمد إيهاب البطل الأوليمبى منافسات التضامن والعرب يوم الأربعاء المقبل.