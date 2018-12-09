شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" سبب تغيير سعد سمير فى مواجهة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر سعد سمير مدافع الأهلي مواجهة فريقه امام طلائع الجيش المقامة حاليا علي ملعب السلام، ودفع محمد يوسف المدير الفني للأهلي بباسم علي بدلا منه. واكد الجهاز الطبي للأهلي ان سبب خروج سعد سمير هو معاناته من اصابة في العضلة الخلفية. ويواجه الأهلي طلائع الجيش علي ملعب السلام حاليا في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري العام.

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