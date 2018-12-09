شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام بطولة شرم الشيخ الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة شرم الشيخ الدولية للريشة الطائرة، والتى أقيمت فى الفترة من 7 حتى 9 من الشهر الحالى بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتنظيم بطولة شرم الشيخ الدولية للريشة الطائرة، مؤكدا أن البطولة تعد من البطولات التى تساعد على تنشيط السياحة فى مصر، خاصة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، موجها الشكر للاتحاد المصرى برئاسة هشام التهامى على تنظيم مثل تلك البطولات الرائعة التى تضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب.

وحقق لاعبو منتخبنا نتائج مميزة خلال المشاركة فى البطولة الدولية، حيث حصد أحمد صلاح ذهبية فردى الرجال، فيما حققت هادية حسنى ذهبية فردى السيدات، كما حصل الزوجى المكون من أحمد صلاح ومحمود منتصر على ذهبية زوجى الرجال.

وعلى صعيد زوجى السيدات حققت هنا زاهر وسالمين عصام الميدالية الفضية، فيما حصل الزوجى المكون من هادية حسنى وجنا أشرف على الميدالية البرونزية.

كما أقيمت مباراة استعراضية بين أحمد صلاح والفرنسى ليفارديز المصنف التاسع عشر على العالم قدم خلالها اللاعب المصرى أداء رائعا بالرغم من خسارتها.

ومن جانبه عبر هشام التهامى رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، عن سعادته بنجاح البطولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيسعى لإقامة البطولة بشكل منتظم خلال الأعوام المقبلة، مما يساعد على تنشيط السياحة الرياضية.

جدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 82 لاعبًا يمثلون 7 دول: أوكرانيا - الصين - فرنسا - الهند - مولدوفا - أمريكا - إضافة إلى مصر البلد المستضيف.