شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا آخر تبديلات الأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد يوسف المدير الفنى للأهلى أخر تبديلاته أمام طلائع الجيش بخروج ناصر ماهر، ونزول مؤمن زكريا بدلاً منه فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيث سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.