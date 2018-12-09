شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مروان محسن يحرز الهدف الثانى للأهلى أمام الطلائع بعد دقيقتين من التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان محسن مهاجم الأهلى، الهدف الثانى له ولفريقه فى شباك طلائع الجيش بالدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان مروان محسن أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 29 بعد تمريرة سحرية من محمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.