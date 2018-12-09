شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ركلة جزاء لباسم على ومروان محسن يهدرها أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتسب الحكم محمد الحنفى ركلة جزاء لصالح الأهلى بعد عرقلة باسم على واشهر البطاقة الصفراء لعلي الفيل مدافع الطلائع، إلا أن مروان محسن أهدرها بعدما سددها على يسار محمد بسام الذى تألق وتصدى لها فى الدقيقة 85 عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيث سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.