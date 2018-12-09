شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المُقامة حاليًا باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى - محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف- عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.

بداية هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلي هو الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء بفضل تحركات الشيح وناصر ماهر ومحمد شريف، وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مُحقق للأهلي في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أيمن أشرف لكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى للكرة ببراعة.

حاول الأهلي زيارة شباك الطلائع لكن دفاع الأخير تماسك وظهر قويًا أمام هجمات الشيخ وناصر ومروان فيما ظهر واضحًا أن الفريق العسكري يعتمد على الهجمة المُرتدة وحاول استغلال سرعة كابوريا ومصطفى محمد.