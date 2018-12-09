شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة ومباراة يحسمان قيادة إيهاب جلال للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إيهاب جلال، المدير الفنى لأهلى طرابلس الليبى، من مسئولى المصرى الانتظار لحين انتهائه من خوض فريقه مواجهة نيو ستار دى دوالا الكاميرونى، المقرر لها السبت المقبل، فى دور الـ32 بالكونفدرالية، من أجل حسم ملف قيادته الفريق البورسعيدى.

بينما طلب مسئولو المصرى من إيهاب جلال ضرورة حسم الملف خلال 48 ساعة، خاصة أن الفريق البورسعيدى لديه عدد من الارتباطات سواء فى الدورى أو الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحسم مجلس المصرى بشكل نهائى ملف المدير الفنى للفريق خلال الساعات المقبلة، خاصة أن المفاوضات مع إيهاب جلال وصلت لمراحل متقدمة.