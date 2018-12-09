شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشيخ يهدر فرصة غريبة للأهلى أمام مرمى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، للمرة الثانية فرصة محققة لإحراز هدف لفريقه بعدما مرر أيمن أشرف كرة سحرية أمام مرمى طلائع الجيش وسددها الشيخ فى الشباك من الخارج بالدقيقة 79 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيث سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.