شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يسجل ثالث أهدافه مع الأهلى هذا الموسم وأول ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مروان محسن، مهاجم الأهلى فى تسجيل أول ثنائية له فى مباراة واحدة للأحمر منذ انتقاله للقلعة الحمراء قادماً من الإسماعيلى فى صيف 2016 مقابل 10 ملايين جنيه.

وشارك مروان محسن أساسياً فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش المُقامة حاليًا باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين نظيفين عن طريق مروان محسن.

وجاءت ثنائية مروان محسن فى مرمى الطلائع خلال الدقيقتين 30 و31 من مُتابعة جيدة لكرتين تلقاهما من محمد شريف زميله بالفريق.

مروان محسن سجل - قبل ثنائية الشوط الأول أمام طلائع الجيش - هدفاً للأهلى هذا الموسم محلياً فى مرمى الاتحاد السكندرى يوم 7 أكتوبر الماضى بالدورى وهى المباراة التى خسرها الأهلى 3 / 4 .

وشارك مروان محسن هذا الموسم مع الأهلي لمدة 226 دقيقة فى 4 مباريات سجل خلالها هدفاً قبل أن يُسجل ثنائية في طلائع الجيش بالشوط الأول.

وعانى مروان محسن من النقد والهجوم كثيراً بسبب تواضع مستواه وإهداره للعديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين قبل أن يستفيد من غياب ثنائة هجوم الأهلة وليد أزارو وصلاح محسن للإصابة، ويظهر أساسياً أمام طلائع الجيش ويُسجل هدفين في دقيقتين.