شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يحصد لقب بطولة بلاك بول بعد الإطاحة بثلاث مصنفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى المصنف التاسع عالميا، بلقب بطولة بلاك بول للاسكواش، بعد تغلبه على المصنف الثانى عالميا على فرج لاعب وادى دجلة، فى المباراة التى جمعت الثنائى مساء اليوم .
وحسم كريم المباراة بتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 62 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6 و13-11و 7-11و 11_8.
كريم عبد الجواد وصل إلى المباراة النهائية بعد إقصائه للمصنف الأول عالميا محمد الشوربجى من الدور ربع النهائى، كما تغلب جواد على طارق مؤمن المصنف الرابع فى الدور نصف النهائى.
وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات فى لعبة الاسكواش والتى تصنف من فئة البلاتينيوم، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار .
شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يحصد لقب بطولة بلاك بول بعد الإطاحة بثلاث مصنفين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .