شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يحصد لقب بطولة بلاك بول بعد الإطاحة بثلاث مصنفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى المصنف التاسع عالميا، بلقب بطولة بلاك بول للاسكواش، بعد تغلبه على المصنف الثانى عالميا على فرج لاعب وادى دجلة، فى المباراة التى جمعت الثنائى مساء اليوم .

وحسم كريم المباراة بتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 62 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6 و13-11و 7-11و 11_8.

كريم عبد الجواد وصل إلى المباراة النهائية بعد إقصائه للمصنف الأول عالميا محمد الشوربجى من الدور ربع النهائى، كما تغلب جواد على طارق مؤمن المصنف الرابع فى الدور نصف النهائى.

وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات فى لعبة الاسكواش والتى تصنف من فئة البلاتينيوم، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار .