شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسديدة أوروبية من أيمن أشرف وتصدى نموذجى من حارس الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد أيمن أشرف لاعب الأهلي كرة صاروخية بطريقة أوروبية على مرمى الطلائع تصدى لها ببراعة محمد بسام فى الدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيز سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.