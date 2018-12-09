شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ناصر ماهر يسدد أول قذيفة على مرمى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى، أول قذيفة على مرمى طلائع الجيش جاءت بعيدًا عن الثلاث خشبات، فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.