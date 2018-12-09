شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التسلل يحرم الطلائع من الهدف الأول فى مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش، الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلى، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابه بسبب وقوعه فى مصيدة التسلل بالدقيقة 66 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيز سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.