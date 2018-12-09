شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة الأهلى يحرز هدفين فى الشوط الأول بالدورى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الأهلي فى إحراز هدفين فى الشوط الأول من عمر مباراته أمام طلائع الجيش التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز مروان محسن هدفين فى أقل من دقيقتين، حيث سجل التقدم فى الدقيقة 29 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 32، لتصبح المرة الأولى للمارد الأحمر الذي يسجل فيها هدفين فى الشوط الأول بمسابقة الدورى موسم 2018 / 2019.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.