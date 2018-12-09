شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 9 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 9 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة القطن التشادى فى الكونفدرالية بجانب أبرز ما يدور فى ملف صفقات يناير داخل القلعة البيضاء.

مران الزمالك.. مشاركة ساسى ومصطفى فتحى.. وجلسة لجروس

عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة القطن التشادى، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ٣٢ للكونفدرالية.

كما انتظم الثنائى فرجانى ساسى ومصطفى فتحى، لاعبا نادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً بملعب النادي، وشارك الثنائي بشكل طبيعي فى مران اليوم الأحد عقب تعرضهم لإصابات خفيفه بلقاء المصرى البورسعيدى الأخير بالدورى.

غاب محمود جنش، حارس مرمى نادى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأحد، بعد حصوله على إجازة من جانب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، جاء غياب جنش بعدما رُزق بمولوده الجديد "مالك"، خلال الساعات الماضية، وحرص الجهاز الفنى واللاعبون على تقديم التهنئة لحارس مرمى الفريق الأبيض، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة القطن التشادى، يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية. الزمالك يخوض ودية غدا مع فريق الشباب بالنادى استعدادا للقطن قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض مباراة ودية غدا الإثنين مع فريق شباب النادي مواليد 97، على ملعب النادى ضمن الاستعدادات لمواجهة القطن التشادى. ومن المقرر أن يؤدي مجموعة اللاعبين الذين لن يشاركوا فى اللقاء الودى غدا الاثنين، مرانا فى العاشرة صباحا، لتجهيزهم أيضا للمرحلة المقبلة من المنافسات الخاصة بالفريق الأبيض. جنش يغيب عن مران الزمالك بعد إجازة جروس بسبب مولوده الجديد

بغداد بونجاح يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك

بغداد بو نجاح كشف لـ"الخليج 365" عن عدم تلقيه عرضا من جانب نادى الزمالك فى الفترة الأخيرة، موضحا إنه يفضل فى حالة رحيله عن السد القطرى أن ينتقل لنادى أوروبى كبير وبخلاف ذلك سوف يكمل مسيرته مع السد.

يدرس مسئولو نادى الزمالك، عودة الثنائى رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، ومصطفى محمد المعار لنادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع بنادى الزمالك، قد تشهد الأيام المقبلة، عقد صفقة تبادلية مع ناديى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بإعادة الثنائى المذكور ومنح الناديين لاعبين آخرين خلال الميركاتو المقبل وحتى الآن لم يحسم مسئولو نادى الزمالك الأمر بشكل نهائى وإن كان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض يرحب بعودة سيسيه ومصطفى محمد بعد مشاهدته للاعبان وإعجابه بقدراتهما الفنية.