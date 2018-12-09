المصري يتقدم بشكوى للفيفا للعب مبارياته على ستاد بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

تقدمت ادارة النادي المصري بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بلعب مبارياته المحلية على ملعبه ببورسعيد.

واستعرضت إدارة المصري خلال الشكوى التي نشرها الموقع الرسمي للنادي، منع اللعب على ستاد المصري ، وانتهاء العقوبة الموقعة على الاستاد منذ شهر إبريل 2016 وكذلك استضافة الاستاد للمباريات الأفريقية للمصري بالبطولة الكونفيدرالية.

كذلك أكدت الشكوى أن عددًا من مباريات المنتخبات الوطنية أقيمت بحضور جماهيري كبير في الاستاد، وهو الأمر الذي يؤكد استيفاء الاستاد لكافة الاشتراطات المطلوبة من قبل الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بحسب طلب النادي المصري.

وقدم المصري شكواه إلى السكرتير العام للفيفا السنغالية فاطمة سمورة، عبر الممثل القانوني للنادي المصري لدى الفيفا المستشار نصر عزام.

وطالب النادي المصري في شكواه بحفظ كافة حقوقه في اللعب على ملعبه تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك العمل على حث الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم موقف النادي المصري في اللعب على ملعبه دون التعرض لأية مؤثرات خارجية، وكذلك بتعويضه عن كافة النفقات المترتبة عن لعبه خارج ملعبه.

وأوضح النادي المصري عبر موقعه الرسمي، أن إدارة النادي قامت بالسعي الدؤوب للحفاظ على كافة حقوق المصري في اللعب على ملعبه، باتخاذ جميع الطرق القانونية داخل مصر دون جدوى، وهو ما دفع إدارة النادي المصري لتقديم شكوى عاجلة للفيفا للمطالبة باللعب على ملعبه.