ثنائية تاريخية.. مروان محسن يسجل هدفين في 120 ثانية أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز مروان محسن مهاجم الأهلي، هدفين لفريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي تقام على ملعب "السلام" ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري.

مروان سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من محمد شريف، قبل أن يعود نفس اللاعب في الدقيقة 31 ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة من شريف يبعدها محمد بسام حارس الجيش لكن ترتد الكرة لمروان الذي يسجل في المرمى الخالي.

وبهذين الهدفين يكون مروان دخل التاريخ مع الأهلي بتسجيله أول ثنائية مع الأحمر منذ انتقاله من صفوف الإسماعيلي في صيف موسم (2016 -2017).

واستطاع مروان محسن أن يسجل سبعة أهداف مع الأهلي منذ انتقاله من الإسماعيلي، حيث كانت آخر أهدافه مع الأحمر أمام الاتحاد السكندري هذا الموسم في مباراة جاءت ضمن الأسبوع العاشر والتي انتهت لصالح "زعيم الثغر" بنتيجة (4-3).