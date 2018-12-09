بالفيديو..ثنائية تاريخية لمروان تقود الأهلي لهزيمة طلائع الجيش والقفز للمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا غاليا على نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي كانت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29 عن طريق مروان محسن، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف للأهلي.

وبهذين الهدفين يكون مروان دخل التاريخ مع الأهلي بتسجيله أول ثنائية مع الأحمر منذ انتقاله من صفوف الإسماعيلي في صيف موسم (2016 -2017).

وأهدر مروان محسن ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعدما احتسب حكم المباراة الركلة عقب عرقلة باسم علي داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة ارتقى الأهلي للمركز الخامس برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 18 نقطة بالمركز الثامن.

ودخل الأهلي للمباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ.

خط الهجوم : مروان محسن.

ومع بداية المباراة سيطر الأهلي على مجريات اللعب، وحاول شن الهجمات عن طريق الكرات الطولية، وكاد أن يترجم تلك السيطرة لهدف في الدقيقة 8 بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر وتصل لأحمد الشيخ، الذي سدد الكرة في جسد حارس طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 20 أرسل محمد شريف كرة عرضية داخل منطقة جزاء الطلائع، ليحولها عمرو السولية برأسيه لكنه الكرة تصل للحارس محمد بسام.

وترجم الأهلي سيطرته لهدف في الدقيقة 29، بعد مهارة من محمد شريف ومرر كرة سحرية أرضية حولها مروان محسن بقدمه في شباك طلائع الجيش.

ولم يمر دقيقتين على هدف الأهلي الأول، ليسجل مروان الهدف الثاني له، بعد تصويبه محمد شريف وتصدى لها الحارس، أعقبها متابعة من محسن وسدد الكرة في الشباك.

ومع بداية الشوط الثانيسنحت فرصة مركبة من أجل ان يرفع الأهلي رصيده من الأههداف بدأت من كرة ثابتة من الجانب الأيسر لعبها ناصر ماهر استقبلها سعد سمير برأسية ارتدت إلى أيمن أشرف الذي سدد كرة تابعها محمد شريف بلمسة أتت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 60 كاد أن يسجل عموري هدف تضيق الفارق لطلائع الجيش، بعد عرضيه من الجانب الأيمن سددها في السماء.

وقرر محمد يوسف الدفع بهشام محمد في الدقيقة 60 بدلا من محمد شريف، لتنشيط خط وسد الأهلي.

وفي الدقيقة 63 سدد أيمن أشرف تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد بسام تصدى لها ببراعة.

وألغى حكم المباراة هدفا لطلائع الجيش في الدقيقة 66 سجله أحمد جعفر، بداعي التسلل، ليجد بعدها اعتراض من جانب صاحب الهدف.

وأهدر أحمد الشيخ أسهل فرصة في المباراة مع حلول الدقيقة 79، بعد عرضية من أيمن أشرف سدهها الشيخ في الشباك الخارجية.

وأهدر مروان محسن ركلة جزاء في الدقيقة 86، بعدما احتسب حكم المباراة الركلة عقب عرقلة باسم علي داخل منطقة الجزاء.