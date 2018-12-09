مروان محسن يقود الاهلي لفوز سهل على الطلائع ويقفز للمركز الخامس

واصل فريق الاهلي انتصاراته وزحفه نحو القمة بتغلبه على طلائع الجيش بهدفين نظيفين بستاد بالسلام بمدينة النهضة والمؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.

جاء الهدفين في الشوط الاول سجلهما مروان محسن في دقيقتين 30 و32 ، واهدر مروان محسن ركلة جزاء في الدقيقة 86 وسجل ايضا احمد جعفر مهاجم الطلائع هدفا صحيحا والغاءه الحكم محمد الحنفي في الدقيقة 66 بدعوى التسلل.

ارتفع رصيد الاهلي الى 20 نقطة وصعد الى المركز الخامس وله 6 مؤجلات بينما تجمد رصيد الطلائع عند 18 في المركز التاسع.

الشوط الاول

بدأ الاهلي اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في فرض سيطرته دون خطورة على مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش.

بادر احمد الشيخ بتهديد مرمى الاهلي بعد ربع ساعة في اول ظهمر حقيقي للخطورة الحمراء ولكنه لم يستغل الكرة جيدا.

تليها راسية من عمرو السولية من عرضية رائعة في

العمق لم يحس استقبال الكرة وأطاح بها فوق العارضة.

تلاشت اى محاول هجومية للطلائع الذى اكتفى بمناوشات وتمرير بينى تكسر سريعا بسبب غياب الكثافة والاراده لهز شباك المنافس ويسدد مروان محسن بعد اكثر من تمريرة حمراء في اجسام المدافعين

هدفان في دقيقتين

في الدقيقة 30 ومن هجمة من الناحية اليسرى تصل لمحمد شريف يمربسهولة ويهدى مروان محسن في حلق المرمى والمرمى خالي يضع بسهولة مسجلا هدف التقدم.

لم تمر دقيقيتن حتى يتقدم شريف ايضا ويسدد ترتد الكرة من الحارس بسام الى مروان محسن يضع بسهولة الهدف الثاني للأحمر، و يخرج مؤمن ابراهيم ويلعب مكانه عمرو عموري.

استمرت السيطرة الحمراء بعد الهدفين ويحاول الطلائع الخروج بأقل الخسائر خلال هذا الشوط.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الاول حيث السيطرة الحمراء واستسلام لاعبو الطلائع بشكل غريب في مبادلة المنافس الهجمات ويسدد ايمن اشرف ويلمسها بكعبه وهو في حلق المرمى بجوار القائم ويرد عموري بفرصة من شبه انفراد من عرضية ولا اروع يطيح بالكرة فوق العارضة.

يواصل الطلائع الضغط ويهدر مصطفى فتحي يسدد قوية بجوار القائم مباشرة.

يرد ناصر ماهر بعرضية رائعة يبعد الكرة من حلق المرمى احمد كابوريا من حلق المرمى تليها تسديدة لايمن اشرف من خارج المنطقة" كورباج" يبعد الحارس محمد بسام الكرة الى الركنية بصعوبة؟.

هدف ملغي

في الدقيقة 66 يسجل امد جعفر هدفا صحيحا بحجة التسلل رغم التغطية الدفاعية من احد مدافعي الأهلي.

يجري الاهلي تغيريين بنزول هشام محمد وباسم علي بدلا من محمد شريف -الذى خرج غاضبا لتفوقه- وسعد سمير لإصابة، في المقابل يلعب حسن يوسف مكان كابوريا.

في الدقيقة 86 يحتسب الحكم محمد الحنفي ضربة جزاء لعرقلة على الفيل لباسم محمد يتصدى لها مروان محسن ويضع الكرة على يسار الحارس يتصدى لها ويبعد الكرة.

ويخرج ناصر ماهر ويحل مكانه مؤمن زكريا ويضغط الاهلي ويهدر مؤمن ويرد احمد سامى برأسه بجوار القائم.