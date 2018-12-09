بث مباشر.. مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في نهائي كأس كوبا الليبرتادوريس

تقدم بوابة الوفد البث المباشر لمباراة بوكا جونيورز وريفربليت، في مباراة إياب نهائي كأس الليبرتادوريس، والتي يستضيفها ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني.

يخوض بوكا جونيورز المباراة بهدف التتويج باللقب السابع في تاريخه، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق.

وكانت المباراة قد تاجلت أكثر من مرة بعد

الأزمة المدوية التي نشبت قبل انطلاق المباراة بساعات عندما قامت جماهير ريفربليت بالاعتداء علي حافلة فريق بوكاجونيورز أثناء وصولها إلي معقل ملعب المونيمنتال ما تسبب في تحطيمها تماما، كما اسفرت الاعتدائات عن إصابة عدد من اللاعبين.

واضطر الكومينبول "اتحاد أمريكا الجنوبية" لتأجيل اللقاء ل 24 ساعة، قبل أن يقرر تأجيلها تماما ونقلها إلي سنتياجو برنابيو، وهو ما لاقي اعتراضات كبيرة من مسئولي ريفربليت الذين طالبوا بحقهم في خوض المباراة علي ملعبهم .

علي الجانب الآخر يأمل ريفربليت في اقتناص الكأس وتحقيق اللقب الرابع في تاريخ النادي، كما أن الفوز بهذه المباراة يحمل اهمية كبيرة نظراً للعداء والتنافس التاريخي بين الناديين في الأرجنتين.