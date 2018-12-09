لاعبو طلائع الجيش يعترضون على الحكم محمد الحنفي

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اعترض لاعبو طلائع الجيش على حكم اللقاء، محمد الحنفي، بعد إلغائه هدفا للفريق،خلال مباراة الأهلي المقامة حاليا بستاد بالسلام بمدينة النهضة والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.
وسجل أحمد جعفر هدفا في الدقيقة 66 لصالح طلائع الجيش قبل أن يقوم حكم المباراة بإلغائه بداعي التسلل، وشهد القرار اعتراضا من لاعبي الفريق، قبل أن يمتثلوا في النهاية
وتقدم فريق الأهلي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء
سجل الهدفين مروان محسن في دقيقتين 30 و32 من تمريرة لمحمد شريف وأخرى تسددية ايضا من شريف وتتهيئ لمروان يضع بسهولة في المرمى.
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