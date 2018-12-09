إصابة سعد سمير في مباراة طلائع الجيش

سعد سمير مدافع الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال اشتكى سعد سمير مدافع فريق الأهلي من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش مساء اليوم الأحد المؤجلة من الجولة الرابعة الجيش مساء اليوم الأحد المؤجلة من الجولة الرابعةعشرة ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وطلب سعد سمير التغيير بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة بعد إصابته في العضلة الخلفية.

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