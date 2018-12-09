الإسماعيلي يجلس مع اللاعبين على هامش المران

جورفان فييرا المدير الفني للاسماعيلي

كتب- نورهان فضل

حرص الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى جورفان فييرا، على عقد جلسات منفردة مع عدد من لاعبى الفريق، على هامش برنامجه اليومى بالمغرب.

وجاء ذلك بهدف تحفيز هولاء اللاعبين قبل المواجهة المصيرية القادمة ضد

الرجاء المغربى.

كما خصص جلسة مع حسنى عبدربه قائد الفريق قبل بدء مران اليوم، بالإضافة إلى اجتماعه بمحمود متولى مدافع الدراويش، لتوجيه بعض التعليمات قبل اللقاء

المقبل.

ويستعد الإسماعيلى لملاقاة الرجاء المغربي، فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.