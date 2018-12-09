المصري يتقدم بشكوى للفيفا للمطالبة بلعب مبارياته على ملعبه

تقدمت إدارة النادى المصرى بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مدعمة بالمستندات للمطالبة بلعب مبارياته المحلية على ملعبه ببورسعيد حيث تقدم محاميه المستشار نصر عزام الممثل القانوني للنادي لدى الفيفا بالشكوى إلى السنغالية فاطمة سمورة السكرتير العام للفيفا إستعرض فيها كافة الجوانب المتعلقة بقضية منع اللعب على ستاد المصري وانتهاء العقوبة الموقعة على الإستاد منذ إبريل عام 2016 واستضافة النادى المباريات الأفريقية بالبطولة الكونفيدرالية على ملعبهببورسعيد وعدد من مباريات المنتخبات الوطنية بحضور جماهيري كبير وهو الأمر الذي يؤكد استيفاء الإستاد لكافة الإشتراطات المطلوبة من قبل الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم .
وطالب النادي المصري في شكواه بحفظ كافة حقوقه في اللعب على ملعبه تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعمل على حث الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم موقف النادي المصري في
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