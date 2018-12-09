العامري فاروق يتواجد في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حرص العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، على التواجد في مقصورة ملعب السلام لحضور مباراة

الأهلي والطلائع مساء اليوم الأحد المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوريالممتاز لكرة القدم.

وتواجد العامري في مقصورة ملعب السلام بمفرده من مجلس الإدارة الذي يستعد لعقد اجتماع مهم غداً الاثنين لحسم بعض الملفات الإدارية.