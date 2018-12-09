العامري فاروق يتواجد في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

العامري فاروق نائب رئيس الأهلي (أرشيفية)كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
حرص العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، على التواجد في مقصورة ملعب السلام لحضور مباراةالأهلي والطلائع مساء اليوم الأحد المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري
وتواجد العامري في مقصورة ملعب السلام بمفرده من مجلس الإدارة الذي يستعد لعقد اجتماع مهم غداً الاثنين لحسم بعض الملفات الإدارية.
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