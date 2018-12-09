شاهد.. بضربتين في دقيقتين..مروان محسن يضع الأهلى في المقدمة أمام الطلائع

كتب- صبري حافظ:

تقدم فريق الأهلي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد بالسلام بمدينة النهضة والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

سجل الهدفين مروان محسن في دقيقتين 30 و32 من تمريرة لمحمد شريف وأخرى تسددية ايضا من شريف وتتهيئ لمروان يضع بسهولة في المرمى.

الشوط الأول

بدأ الاهلي اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر ونجح في فرض سيطرته دون خطورة على

مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش.

بادر احمد الشيخ بتهديد مرمى الأهلي بعد ربع ساعة في اول ظهور حقيقي للخطورة الحمراء ولكنه لم يستغل الكرة جيدا.

تليها رأسية من عمرو السولية من عرضية رائعة في العمق لم يحس استقبال الكرة وأطاح بها فوق العارضة.

تلاشت اى محاول هجومية للطلائع الذى اكتفى بمناوشات وتمرير بينى

تكسر سريعا بسبب غياب الكثافة والإرادة لهز شباك المنافس ويسدد مروان محسن بعد أكثر من تمريرة حمراء في أجسام المدافعين

هدفان في دقيقتين

في الدقيقة 30 ومن هجمة من الناحية اليسرى تصل لمحمد شريف يمر بسهولة ويهدى مروان محسن في حلق المرمى والمرمى خال يضع بسهولة مسجلا هدف التقدم.

لم تمر دقيقيان حتى يتقدم شريف أيضا ويسدد ترتد الكرة من الحارس بسام إلى مروان محسن يضع بسهولة الهدف الثاني للأحمر.

استمرت السيطرة الحمراء بعد الهدفين ويحاول الطلائع الخروج بأقل الخسائر خلال هذا الشوط.

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