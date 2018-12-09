شاهد .. هشام صالح مرشحا لجائزة أفضل مدرب صالات في العالم

هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات

كتب - كريم عبد المحسن:

دخل هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في كرة الصالات في العالم لعام 2018.

تحرص شركة أمبرو للملابس على منح جوائز لكرة الصالات منها

جائزة افضل مدرب، حيث دخل هشام صالح ضمن 10 مرشحين للفوز بالجائزة.

وتقرر فتح باب التصويت خلال الفترة من 10 ل30 ديسمبر الجاري،

حيث تعلن النتيجة مطلع العام المقبل.

الجدير بالذكر أن هشام صالح قاد منتخب الصالات الأول للحصول على المركز الثامن في بطولة كأس العالم بكولومبيا عام 2016.

كما قاد صالح منتخب شباب الصالات، للحصول على برونزية الأوليمبياد التي أقيمت في الأرجنتين منذ شهرين.