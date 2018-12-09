رياضة | أهداف مباراة - الأهلي 2 × 0 طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الأهلي 2 × 0 طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
نيوكاسل
0
x
18:00
0
ولفرهامبتون
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
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