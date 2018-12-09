رياضة | فييرا يطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فييرا يطالب لاعبي الإسماعيلي بالفوز على الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، جلسات منفردة مع عدد من لاعبى الفريق، على هامش برنامجه اليومى بالمغرب.

ويهدف ” فييرا ” لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المصيرية القادمة ضد الرجاء المغربى.

حيث خصص جلسة مع حسنى عبدربه قائد الفريق قبل بدء مران اليوم، بالإضافة إلى إجتماعه بمحمود متولى مدافع الدراويش، لتوجيه بعض التعليمات قبل اللقاء المقبل.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.