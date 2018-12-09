كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز على هويسكا.. أرقام ريال مدريد مع سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزاً هاماً على هويسكا بهدف نظيف مساء اليوم الأحد وذلك في الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني. ويحتل فريق ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 26 نقطة. وفيما يلي نستعرض لكم أرقام الريال تحت قيادة سولاري: - خاض 9 مباريات - حقق 8 فوز - تلقى هزيمة واحدة - له 6 كلين شيت • الأهداف - سجل هجوم ريال مدريد 26 هدف - أستقبل دفاع ريال مدريد 6 أهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بعد الفوز على هويسكا.. أرقام ريال مدريد مع سولاري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .