رياضة | ثلاثي يوفنتوس وميسي يحضران نهائي كأس الليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي يوفنتوس وميسي يحضران نهائي كأس الليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي بوكا جونيورز ضد منافسه فريق ريفيربليت بعد قليل علي ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس. وحضر ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة بجانب ثلاثي نادي يوفنتوس الإيطالي "كيليني - ديبالا - بونوتشي" إلي ملعب البرنابيو في مدريد، من أجل حضور القمة المنتظرة بعد قليل. يذكر أن نهائي كاس الليبرتادوريس كان من المقرر أن يقام يوم 24 نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب أحداث شغب من جماهير ريفيربليت.

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