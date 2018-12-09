كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض سعد الدين سمير لاعب الفريق الأول لكرك القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واضطر سعد سمير لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٧٢ بعد الإصابة، ليحل زميله باسم علي بديلا له، من على مقاعد البدلاء.
ومن المنتظر أن يخضع سمير لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة إفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .