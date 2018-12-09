رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض سعد الدين سمير لاعب الفريق الأول لكرك القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واضطر سعد سمير لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٧٢ بعد الإصابة، ليحل زميله باسم علي بديلا له، من على مقاعد البدلاء.

ومن المنتظر أن يخضع سمير لفحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.