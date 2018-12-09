رياضة | مارتينيز يقود هجوم ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في النهائي

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أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني لنادي ريفيربليت الأرجنتيني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي بوكا جونيورز، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمي : ارماني خط الدفاع : كاسكو - بينولا - مايدانا - مونتييل. خط الوسط : ناتشو فرنانديز - انزو بيريز - بونزيو - بالاسيوس. خط الهجوم : براتو - بيتي مارتينيز.

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