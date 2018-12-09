رياضة | kora online | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر | koora online | كورة اون لاين |كورة ستار|kora star يلا شوت

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القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

بث مباشر مباراة بوكا جونيورز ضد ريِفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث تُذاع المباراة في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في يوم السبت عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كوبا ليبرتادوريس. حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة أبوظبي الرياضية الثانية المجانية HD، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق علي سعيد الكعبي عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة أيضاً المعلق محمد حسين عبر القناة الصوتية الثانية.

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آخر استعدادات بوكا جونيورز لمُباراة ريفر بليت السبت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت 9-12-2018 في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس

تابع لايف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر، حيث يدخل فريق البوكا مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريفر بليت، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 21 نقطة بعد مرور أول 12 جولة من بطولة الدوري الأرجنتيني.

آخر إِستعدادات ريفر بليت قبل ملاقاة بوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر، وسوف يدخل فريق ريفر بليت مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق البوكا، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 16 نقطة بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري الأرجنتيني.

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