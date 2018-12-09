رياضة | حصاد 2018 .. محمد صلاح ورئيس الزمالك أبطال أبرز أزمات الكرة المصرية في 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018 .. محمد صلاح ورئيس الزمالك أبطال أبرز أزمات الكرة المصرية في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة ويُسدل الستار على عام 2018 بما شهده من أحداث متنوعة في كافة المجالات، وكان هذا العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة شاهدًا على عدة أزمات ضربت الكرة المصرية سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأزمات التي ضربت الكرة المصرية في 2018:

1- صورة "صلاح" على طائرة المنتخب:

حدثت أزمة بين نجمنا المصري محمد صلاح و إتحاد الكرة بسبب تواجد صورة للاعب على طائرة المنتخب الوطني بجوار الشركات الراعية للمنتخب والجبلاية ومنها إحدى شركات الإتصالات "WE" والمنافسة للشركة المُتعاقد معها اللاعب إعلانيًا وهي شركة "فودافون"، مما دفع الممثلون القانونيون لـ"صلاح" ووكيل أعماله بمخاطبة مجلس الجبلاية لإزالة الصورة وبعض الكثير من الشد والجذب استجاب مسؤولي الجبلاية لطلب "صلاح" وتم تغيير الصورة.

2- استغلال صورة "صلاح" تسويقيًا:

أزمة أخرى متفرعة من الأزمة الأولى وتتمثل في استخدام اتحاد الكرة المصري صورة "صلاح" في بعض الملصقات الدعائية والترويجية والإعلانات الخاصة بمنتخب مصر دون الحصول على إذن اللاعب أو وكيل أعماله، واعتبر "صلاح" ذلك تعدي واضح من الجبلاية على حقوق الاستخدام التسويقي لصورته وبدأت المخاطبات بينه واتحاد الكرة لحل تلك الأزمة، قبل أن تنتهي بعد الكثير من المخاطبات بين الطرفين.

3- أزمة رئيس الشيشان:

حدثت أزمة جديدة بين محمد صلاح وإتحاد الكرة المصري خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة "روسيا 2018"، وذلك بعدما أُجبر اللاعب على مقابلة رمضان قديروف رئيس الشيشان، والذي منح اللاعب حق المواطنة الفخرية الشيشانية، على هامش وجود منتخب مصر في المدينة استعدادًا للمونديال، حيث تم استغلال اللاعب سياسيًا من جانب الرئيس الشيشاني لتجميل صورته أمام الدول الأوروبية خاصة وانه تلاحقه بعض الاتهامات بتقييد الحريات وتعذيب المثليين وقتلهم، وذلك أغضب مسئولي ليفربول من "صلاح" وكذلك الإعلام الانجليزي الذي شن هجومًا عنيفًا ضد اللاعب بسبب ظهوره في حفل رئيس الشيشان، بينما غضب "صلاح" من مسئولي الجبلاية بعدما فوجئ بتكريمه وتواجده على المنصة بجانب "قديروف" دون باق لاعبي المنتخب الوطني، وترددت أنباء قوية وقتها عن تفكير اللاعب في اعتزال اللعب الدولي ولكنه نفى تلك الأنباء.

4- انسحاب سموحة من نهائي الكأس:

أعلن رئيس نادي سموحة انسحاب فريقه من لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك في مايو الماضي، وذلك بسبب رفض إتحاد الكرة الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المباراة، ولكن تراجع فرج عامر رئيس النادي السكندري عن الانسحاب بعد أيام قليلة معللًا ذلك برغبته في الحفاظ على الصالح العام.

5- إيقاف رئيس الزمالك:

من الأزمات التي أصابت الكرة المصرية في 2018 إعلان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إيقاف رئيس نادى الزمالك، لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير "الكاف"، وقررت اللجنة منعه من ممارسة أى نشاط متعلق بكرة القدم إدارياً ورياضياً على مدار عام كامل، وهدد الكاف النادى بحرمانه من اللعب فى المسابقات القارية حال عدم تنفيذ رئيس النادي العقوبة.

6- النيابة العامة في الزمالك:

شهد نادي الزمالك في مارس الماضي أزمة أخري بعدما حضرت لجنة من نيابة الأموال العامة إلي النادي من أجل جرد خزينة نادي الزمالك، وطلبت من مجلس الإدارة ، كافة المستندات الخاصة بالإيرادات والنفقات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وذلك بناءًا على شكوي من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وآثارت تلك الواقعة جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي وترددت أنباء حول تواجد النيابة العامة للحجز على النادي، خاصة وأن اللجنة استعانت بقوة من الشرطة لتأمين دخولها إلى نادي الزمالك، بينما طلب رئيس النادي من الموظفين التعاون مع أعضاء اللجنة، وتسهيل عملهم، حيث قامت اللجنة بفحص كل المستندات المالية بما في ذلك عقود اللاعبين والإعارات وكذلك الانشاءات

7- أزمة نادي القرن:

تجددت أزمة نادي القرن الإفريقي بين الأهلي والزمالك خلال عام 2018 ، حيث عاد مسئولي القلعة البيضاء لفتح ملف نادي القرن الذي حسمه الأهلي منذ 18 عامًا، وطلب نادي الزمالك من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب اللقب من الأهلي ومنحه للزمالك.

وأعلن الزمالك على موقعه الرسمي أنه سيبدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقه من جديد، وفقاً لعدة مستندات منها عدد البطولات التي حصل عليها خلال القرن الماضي، وأثار ذلك جدلًا كبيرًا بين جماهير الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي.