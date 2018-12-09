رياضة | حصاد 2018.. تغريدات أثارت الجدل أبرزها "أزمة صلاح وموقف أبوتريكة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018.. تغريدات أثارت الجدل أبرزها "أزمة صلاح وموقف أبوتريكة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوشك عام ٢٠١٨ على الانتهاء، وشهد هذا العام على العديد من الأحداث المثيرة في الوسط الرياضي، منها خروج الفراعنة من مونديال روسيا، وصفقة القرن، وأزمات الزمالك، وإخفاقات الأهلي.

ونتج عن هذه الأحداث تفاعل نجوم الوسط الرياضي معها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويستعرض الخليج 365 الرياضي خلال التقرير التالي أبرز التغريدات التي أثارت الجدل لعام ٢٠١٨.

صلاح يثير الجدل في أكثر من مرة

اعتاد الفرعون المصري في التواصل مع جمهوره من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، من خلال بعض التغريدات التي يتفاعل معها عشاق مومو بشكل دائم،وبالرغم من اعتياده على مشاركة متابعيه بصور تدريباته وهواياته إلا أنه قرر مشاركتهم في أزماته أيضا.

فعقب نشوب أزمة بين الفرعون المصري واتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قبيل انطلاق كأس العالم بروسيا منذ شهور، بعد وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري وفوقها اسم أحد الرعاة في مجال الاتصالات والمنافسين للراعي الرسمي للاعب، وطالب صلاح ووكيله أكثر من مرة اتحاد الكرة حل الأزمة بعد أن تسببت للاعب في مشكلات بأوروبا.

وعلق صلاح على هذه الأزمة مرتين، وكانت المرة الأولى في شهر إبريل الماضي عندما كتب مومو، بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا.

ثم نشبت أزمة أخرى بين الطرفين أثر تورط صلاح سياسيا من قبل اتحاد الكرة المصري، في حضور حفل عشاء مع رئيس الشيشان رمضان قديروف، في القصر الرئاسي بجروزني.

وروادت اللاعب فكرة الاعتزال اللعب دولياً، ليعلق في تغريدة أثارت تساؤلات محبيه، عندما كتب: البعض اعتقد أن الأمور انتهت.. لكنها لم تنته..يجب أن يكون هناك تغيير.

لتعود وتشتعل الأزمة بين صلاح والجبلاية من جديد، حول أزمة حقوق الرعاية، خاصة عقب تجاهل اتحاد الكرة لمطالب اللاعب وخطاباته، ليعلق مومو قائلا: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي".

وأعرب 'صلاح" عن ضيقه بسبب التجاهل قائلا: 'لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

ميدو ومواقفه المثيرة للجدل

في بداية هذا العام خرج ميدو بتغريدة مثيرة للجدل حول فريق وادي دجلة الرياضي حيث كتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تويتة غريبة وغير مفهومة ، مما عرضه للسخرية من بعض رواد تويتر , بينما اتجه الاخرون للاعتقاد ان الأكونت تمت سرقته .

كما سخر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة من فوز التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك بجائزة لحسن ظهير أيمن في مصر عام 2017 من أحد المؤسسات الصحفية الكبرى.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏في استفتاء الأهرام فاز حمدي النقاز بلقب أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري في ٢٠١٧ (معلومة اللاعب لم يشارك مع الزمالك في ٢٠١٧) ووقع للزمالك في ٢٠١٨!! ⁧‫#سبحان_الله‬⁩".

وانتقد اللاعب السابق احمد حسام ميدو، سياسة النادي الأهلي بسبب إعلانهم عن صفقات جديدة لضم لاعبين جدد من الخارج . قال ميدو خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" ، " الحديث عن التعاقد مع لاعبين جدد وان هؤلاء اللاعبين هم من سينقذون الفريق أحبط لاعبي الأهلي ووضعهم تحت ضغط . حسبما ورد في يلا كورة . وتابع ، الهدف من التصريح هو الشو الإعلامي واثبات التواجد أمام الجمهور ، تصريح أضر بالفريق أكثر مما أفاده ، أخطر حاجه أن الناس مش بتوع الكوره لما يتكلموا في الكورة.

إبراهيم سعيد يثير الجدل بسبب ميدو

أثار إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتغريدة أرسلها إلى الحساب الرسمي للبريميرليج.

وكان الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي احتفل بذكرى انضمام أحمد حسام ميدو إلى توتنهام، الذي انتقل لصفوف السبيرز في مثل هذا اليوم عام 2005.

وكتب بريميرليج على الفيديو الذي رصد أهداف ميدو أنه أول لاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما سبَّب إزعاجًا لإبراهيم سعيد.

وأكد هيما تعليقًا على تغريدة بريميرليج: "أنا أول لاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان هذا مع إيفرتون في موسم (2001-2002)".

وأضاف: "جلست بديلا أربع مرات مع إيفرتون أمام توتنهام وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد".

ووجه إبراهيم سعيد رسالة أخيرة إلى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي مازحًا: "أود أن تراجعوا التاريخ جيدًا".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن إبراهيم سعيد انتقل إلى إيفرتون على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي عام 2004، لكنه لم يلعب أي مباراة.

الليثي يبرئ نفسه أمام جماهير الأحمر

عقب انضمام الإعلامي محمد الليثي،لقناة بيراميدز انهالت عليه موجة من الهجوم الشديد من قبل جماهير الأحمر، نظرا لكونة جزء أصيل من قناة الأهلي الذي أنضم للعمل بها منذ إنشائها بعد انتقاله إليها من قناة دريم، قبل أن تعلن القناة انتهاء عقده معها في يونيو 2014.

وكتب الليثي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلم جيدًا وأقدر مدى حزنكم و أقدره تمامًا، ومسامح في كل التجاوزات في حقي لأنكوا متعرفوش ماذا حدث".

وأضاف: "كل اللي هقولة أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ما خنت ولا بعت، مش هغضب ربنا علشان أرضيكوا ربي شاهد وعالم بكل الأحداث التي حدثت سيقف معي، ومتأكد من ذلك ربنا وحده يعلم مدي حبي ليكوا".

وأتم الليثي تغريداته قائلا: "لن أتحدث في تفاصيل حفاظًا على حبي وتقديري لشخصيات كثيرة تعلم كل التفاصيل، وسيأتي اليوم اللي هتعرفوا فيه أنني لم أخون ولم أبيع، وبكررها تاني ربي شاهد وعالم بكل شيء".

تريكة يتدخل لوقف حالة الحدل التي أثارها مؤمن زكريا

عقب فترة كبيرة من الشد والجذب بين إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حول تجديد عقد اللاعب الذي سوف ينتهي نهاية الموسم الحالي، خرج اللاعب بتويته مثيرة للجدل حيث

نشر تغريدة بعد خروجه من قائمة مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسرها النادي الأهلي بثلاث أهداف.

وكتب مؤمن عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر "مش مشكلة أنا الوحيد اللي برة القائمة".

وواصل: "هفضل خلف الفريق حتى ٩ نوفمبر في رادس، هروح وأشجع، وبعدها ربنا يسهلها للجميع".

ويصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ليطالب تريكة مؤمن بحذف التغريدة كهدية لعيد ميلاده.

ليقوم مؤمن زكريا بنشر تغريدة أخرى بعد حذف التويته قائلاً: "التويته، هديه عّم الناس أمر، هييجي يوم وتعرف كل حاجة يا ماجيكو".