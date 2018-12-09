رياضة | بوكا جونيورز مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم .. بوكا جونيورز يوتيوب .. يلا شوت River Plate

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بوكا جونيورز مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم .. بوكا جونيورز يوتيوب .. يلا شوت River Plate

موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، يستعد العالم بأكمله لِحبس أنفاسه من جديد من أجل متابعة مباراة السوبر كلاسيكو بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز، وذلك بعد السيناريو غير المتوقع على الإطلاق منذ أسبوع مضى تقريباً من خلال قيام جماهير نادي ريفر بليت بالإِعتداء على حافلة الضيف فريق بوكا جونيورز.

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تأجيل المباراة ومن ثم نقلها خارج أرض قارة أمريكا الجنوبية تجاه قارة أوروبا، ليستقر الجميع في نهاية المطاف على إقامة أهم مباراة في تاريخ مسابقة كوبا ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك نظراً لأن العاصمة الإسبانية مدريد تُعتبر في المرتبة الثامنة من حيث الأمن والأمان على مستوى العالم بأكمله.

بوكا جونيورز مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم .. بوكا جونيورز يوتيوب .. يلا شوت River Plate

أما على المستوى الرياضي فمن المنتظر أن تشهد مباراة السوبر كلاسيكو هذه المرة صراعات لا مثيل لها على أرض الملعب، وخاصة من جانب لاعبي فريق بوكا جونيورز في إطار سعيهم للرد على ما حدث لهم في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس.

ومن المؤكد أيضاً أن المباراة سوف تعرف صراعاً من نوع خاص للغاية من الناحية الهجومية، وذلك بين النجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز من جهة فريق بوكا جونيورز، وبين المهاجم الأرجنتيني لوكاس براتو من جهة فريق ريفر بليت، علماً بأن مباراة الذهاب بين الغريمين كان قد حسمها نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما لكل فريق.

بوكا جونيورز مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم .. بوكا جونيورز يوتيوب .. يلا شوت River Plate